日韓暴雪 陸空交通亂

濟州島345班機取消或延誤 受寒流影響，日本與南韓多處遭遇大雪天氣。345班往返南韓濟州島的航班周四被取消或延誤，數千名乘客滯留。日本福井縣與富山縣降雪量激增，氣象廳敦促民眾小心積雪和道路結冰可能造成的交通中斷，並對可能發生的停電和雪崩保持警惕。

濟州島周三至周四下午降雪量多達約20厘米，當地最高峰漢拿山同期累計降雪量達59.6厘米。當局向濟州國際機場發布特別天氣警報，截至周四晚上10時，有155班航班取消，另有190班航班延誤，一班航班被迫返航，約有7,500名乘客受到影響。由於昨日暴雪持續，濟州國際機場仍然需要繼續除雪工作，跑道暫時關閉措施延長至當天下午1時。

日本積雪增停電隱患 南韓大部分地區昨日發布寒潮特別預警，首都圈等地區的晨間氣溫降至零下15度（攝氏‧下同）左右，其中首爾當日凌晨5時氣溫為零下13.8度，各地白天最高氣溫僅在零下9至2度之間，預計昨日至今日濟州山區積雪厚度將達10厘米至20厘米，最多可達30厘米。

自周四晚上9時開始，日本富山縣南礪市在3個多小時內積雪達到20厘米。在山形縣唯一一座離島飛島，有樹木因積雪倒下，堵塞道路之餘，更帶來停電隱患。金澤市茨城町有房屋的外牆發生脫落，市役所工作人員在現場放置雪糕筒，警告民眾小心。交通事故也逐漸增加，截至周四上午9時的24小時內，石川縣因積雪、路面結冰，發生8宗汽車打滑事故。

日本氣象廳分析，降雪是由於冷氣團流入日本上空並且產生冬季氣壓模式所造成，預計間歇性降雪周六將繼續增加，主要集中在日本西部至北部的日本海一側，預計會有大雪，建議駕駛者避免不必要的外出，如果需要外出，需使用配備冬季輪胎和防滑鏈的車輛。本報綜合報道