供糧切斷 加薩57萬人捱餓

【本報綜合報道】聯合國周四發表報告，指以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯自10月7日爆發戰事以來，因為沒有足夠糧食進入加薩地帶，該區有超過57萬人正在捱餓，佔總人口四分之一。

聯合國報告披露 報告由合共23個聯合國和非政府機構發布，指出加薩地帶全體人民都陷入糧食危機，其中576,600人處於災難性（亦即捱餓）的水平。世界糧食計劃署表示，由於供應切斷，僅有少量食物進入，加薩地帶有90%的人口經常一整天都沒有食物，如果以色列和哈馬斯之間的戰爭繼續以同樣的程度進行，並且糧食供應沒有恢復，那麼加薩地帶民眾可能「未來6個月內面臨全面饑荒」。

另一方面，聯合國安理會對增加加薩地帶人道主義援助決議草案的表決再推遲一天，至美國時間周五才投票。表決草案原定周一舉行，但因安理會理事國無法就草案內容達成共識而推遲投票。至周三，安理會應美國要求，再把表決推遲至周四；儘管美國已經表明可以支持有關提案，但安理會的表決最終仍要再次推遲。

哈馬斯領袖哈尼亞周四在埃及開羅進行第二天談判，埃及和卡塔爾等調解國家此前分別與以色列、哈馬斯代表會面，但未有說明誰能夠與以色列接觸。以方此前曾經指出，釋放人質談判繼續，但拒絕透露詳情。