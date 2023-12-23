澳洲拒派軍艦護紅海航道

【本報綜合報道】澳洲國防部長馬爾斯周四表示，澳洲的戰略重點仍然應該放在印太地區，因此不會響應美國的號召，派遣軍艦協助保護紅海國際航道。

馬爾斯表示：「我們需要真正明確我們的戰略重點，我們的戰略重點是我們的地區、印度洋東北部、南海、東海和太平洋。」他強調澳洲國防戰略審查報告得出的結論是，澳洲迫切需要保持對周邊地區的戰略重點，「這就是我們要做的」。

也門叛軍青年運動對紅海地區的軍艦和貨櫃船發動一系列襲擊，美國首先向包括澳洲在內的38個國家請求在紅海地區提供支援。澳洲反對黨多次批評執政工黨未能夠及時回應，自由黨把在支援上的延誤形容為「國際尷尬」，呼籲政府支持盟友保持貿易路線開放的努力。

希臘同意參與 另一方面，希臘國防部長登迪亞斯周四表示，該國將參與由美國主導「繁榮守護者行動」，藉此保障紅海地區商船安全。他稱根據總理米佐塔基斯命令，一艘希臘海軍護衞艦將加入行動，強調希臘作為一個重要船運國家，在解決全球海運面臨巨大威脅時具有根本利益。