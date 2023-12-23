日修改武器轉移原則 愛國者導彈出口美

【本報綜合報道】日本政府昨日正式決定，修改「防衞裝備轉移三原則」及運用指南，取消使用外國公司許可證在國內生產的防衞裝備，向許可證國及第三國出口之禁令。日本隨即批准向美國出口日製愛國者防空導彈，使美方騰出自身庫存援助烏克蘭。

「防衞裝備轉移三原則」分別明確禁止武器轉移的情況、限制可以允許轉移的情況、確保目的外使用及第三國轉移相關的妥善管理。日本政府昨日召開內閣臨時會議及國家安全保障會議，就修改「防衞裝備轉移三原則」作出決定。對於獲得外國公司許可證在日本生產的防衞裝備，以往只能夠出口零件，如今可以同時出口成品。

《自衞隊法》規定，日本不得轉移的「武器」並不包括零件，同時允許轉讓給與日本在安全領域有合作關係的國家。非致命性質的裝備之轉移方面，先前只限於被俄羅斯入侵的烏克蘭，現時已經擴大到受違反國際法威脅或入侵的國家；致命性質的裝備由頒發許可證的國家出口到第三國，但不包括正在發生「敵對行動」的國家。

日本政府決定修改「防衞裝備轉移三原則」前，英國傳媒周四引述知情人士報道，美國過去數個月一直要求日本，容許出口由美國企業洛歇馬丁與雷神技術授權日本企業三菱重工生產的愛國者防空導彈，目的是讓美方原本安排用於印太地區的愛國者防空導彈，改為援助給同樣操作這款防空武器的烏克蘭，用於應對俄羅斯空襲。

讓美騰出庫存援烏 日本傳媒周三報道，針對頒發裝備生產許可證的國家，不可以向被視為處於戰爭狀態的第三國出口日製裝備，日本要求美國確保出口的日製愛國者防空導彈，不會經美方轉讓給烏克蘭。報道提到，日本向美國出口的日製愛國者防空導彈型號，分別是可以攔截北韓彈道導彈的愛國者3型（PAC-3），以及舊款愛國者2型（PAC-2）。