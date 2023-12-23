師生紛躲教室上鎖 曾聞撞門

【本報綜合報道】捷克布拉格查理大學槍擊案導致多人死傷，不少學生在案發期間爭先恐後地逃離現場，警方指由於事發後協助學生安全疏散需時，部分人躲在上鎖教室內，更有傳學生爬出教室窗戶，躲在文學院大樓窗台上並試圖逃跑。

大批學生奔離校園 25歲研究生韋茨曼（Jakob Weizman）在槍擊案發生期間與教授在教室內，聽到類似槍聲和尖叫聲，而且聲音愈發吵鬧。他指出，教授當時試圖鎖門無果，經一再嘗試後，終於鎖上門並把所有枱和櫈子等推到門口，以免槍手闖入教室，他則躲在枱底下。約5分鐘後，曾經有人試圖「非常暴力地」開門，但不確定是否槍手所為，擔憂對方會否從門或窗戶進來，所幸最終警方到場，並護送他下樓，期間看見每層樓都有血漬。他表示在美國生活了15年，從未想過會在歐洲國家經歷大規模槍擊事件。

警方到場後立即封鎖教學大樓及附近區域，有目擊者表示從事發地點附近聽到幾聲巨響，初時以為是遊客大聲喧嘩或附近電影拍攝地傳出聲響，突然發現大批學生及教師跑出大樓，以及警方手持步槍進校才意識到事件嚴重性，又指警員當時向他大喊逃跑。有當地民眾事發後到大學總部外放置蠟燭，悼念遇難者。

捷克相對較少發生槍擊案，2015年有一名男子在烏赫爾布羅德一間餐廳，開槍殺死8人後自殺身亡；2019年12月一名42歲槍手，在東部城市俄斯拉發一間醫院候診室槍殺6人後逃逸自轟亡。