血洗校園14死25傷 捷克大學生自轟亡

殺父後轉場地隨機向人槍擊 捷克布拉格查理大學周四下午發生槍擊案，警方修訂死傷數字為14人死亡及25人受傷，其中10人傷勢嚴重，槍手亦已身亡。今次是捷克共和國1993年成立以來最嚴重的槍擊案。警方證實，24歲槍手是該校文學院哲學系學生，擁有持槍許可證及多件武器，來自布拉格21公里外的一條村莊，其犯案動機有待查明。

警方初時表示有15人死亡及24人受傷，後來作出上述修訂。警方講述，大約中午時分接報指一名前往布拉格的男子想自殺；到大約下午3時，接到查理大學發生槍擊案的報告，警方派員趕往應對，數分鐘內到場，然後在大約3時20分，發現槍手身亡，有證據顯示他死於自殺。警方隨後在距離布拉格約161公里外霍斯托溫尋獲槍手父親遺體，有報道指槍手先殺死父親再前往涉事學校施襲，最後可能自殺死亡。

學生爬外牆逃生 傳有人跌死 與涉事大學同位於揚帕拉赫廣場（Jan Palach Square）的一間畫廊館長向傳媒表示，案發時他從窗戶看到一個人，用槍向伏爾塔瓦河上的馬內斯橋（Mánes Bridge）射擊。大學內大批人群在槍聲中紛紛走避，亦有人用大量枱椅堵住課室門口；有學生為了躲避槍擊，爬到學校外牆躲避，有傳其中一名女學生因為無力扶穩，墮地身亡。警方封鎖廣場，敦促民眾遠離周圍的街道並留在室內。

警方發現槍手身亡後，內政部長拉庫桑（Vit Rakusan）表示，案發現場沒有其他施襲者。布拉格市長斯沃博達（Bohuslav Svoboda）表示，查理大學哲學系大樓被疏散，當局後來稱總共疏散200人。總統帕維爾對事件感到震驚及致以誠摯的哀悼，政府將今日定為全國哀悼日。涉事大學取消周四及昨日的所有活動，強調將來將採取更嚴格的安全措施。

警方查槍手是否另涉兇案 在周四晚上的記者會，拉庫桑表示在大學建築物找到大量武器和彈藥，若非警方反應迅速，可能會有多數十人受害。警方表示，槍手沒有犯罪紀錄，相信他隨機揀選射殺目標；他們調查槍手是否與上周布拉格附近克拉諾維茨基森林有兩人被殺的案件有關。本報綜合報道

學生為了躲避槍擊，爬到學校外牆躲避。 查理大學槍擊案位置圖