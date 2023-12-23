美展示衞星圖 指新疆核試場重建

【本報綜合報道】美國《紐約時報》周三報道，美國政府及民間最新衞星圖像顯示，中國正在秘密重建1964年引爆首枚原子彈的新疆自治區羅布泊核試場，反映北京或考慮測試新一代核武，提高中方迅速擴張的核部隊殺傷力。

報道指出，羅布泊核試場自2017年以來，已經新增或翻修逾30幢建築物、新挖隧道、鋪路，以及新挖一個垂直深度至少約536米的豎井。

衞星圖像顯示，核試場現有路網最近新加數條道路，延伸逾48公里，到達東部山區的新區域，推測該處或有新的地下核試區。另有衞星圖像揭露隱藏的鑽機，可能開挖未來的地下試驗區，新開發地區將能支持更大規模的核試。

美國情報官員承認，羅布泊核試場最新活動的用途不明確，雖然中方有可能準備核試，但同時有可能選擇「按兵不動」，等待美國或俄羅斯率先恢復核試，中方屆時就可以迅速作出回應。報道也提到，有分析認為中國可能不是準備涉及大型爆炸的核試，而是與美俄兩國現行做法一樣，實施不會導致連鎖反應的亞臨界核試。

分析料華核武趨全面現代化 美國核武研究洛斯阿拉莫斯國家實驗室前主任赫克（Siegfried S. Hecker）表示，羅布泊的新建築物不同尋常，形容俄羅斯及美國原本的核試場有持續活動，卻不像羅布泊這樣。有分析認為，羅布泊核試場最新動態標示中國核武走向全面現代化，警告或加速軍備建設並引發新一代核競賽。中方早前駁斥有關羅布泊擴建說法，形容這是捕風捉影且毫無根據地煽動中國核威脅，極度不負責任。