傳華領導人稱將統一台灣 美商務部長：未見語調有變

雷蒙多

【本報綜合報道】美國傳媒周三報道，中國國家主席習近平上月在加州三藩市與美國總統拜登會面時，直言北京將統一台灣，中方官員在會前要求拜登表明不支持「台獨」遭拒。美國商務部長雷蒙多周四受訪時表示，未見北京對台灣的語調有變。

京促美具體行動杯葛台獨 雷蒙多接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，中美元首會晤當時她也在場，中方未有向美方說出之前未曾經作過的表態；又指出兩國元首之間進行一場很好的討論，坦誠、正面、直接，期間二人討論台灣議題，但沒有「新鮮」的情況。

中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會被問及，中美元首會晤期間中方直接提出台灣問題，是否意味在台灣問題的態度或決心發生變化。他表示，會晤深入闡述中方在台灣問題的原則立場，重申台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，美方應該把不支持「台獨」的表態體現在具體行動，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

對於中美元首會晤宣布開展禁毒合作，汪文斌介紹，美國撤銷對中國相關執法機構的制裁，中方近期持續推進芬太尼相關專項治理行動，嚴打走私製售濫用芬太尼，全面清查重點企業人員和設備，持續清理整治涉芬太尼網絡銷售訊息。中美兩國禁毒部門逐步恢復常態化溝通，中方向美方通報涉美禁毒執法行動進展，回應美方提出的案件線索核查請求並採取行動，雙方正就成立禁毒合作工作組保持密切溝通。