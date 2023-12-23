日企擬併購美鋼企 白宮促查

【本報綜合報道】日本鋼鐵企業新日本製鐵公司計劃以149億美元（約1,162億港元）併購美國鋼鐵公司，引發美國政府重視。白宮周四表示，這次擬議交易應該受到美國外商投資審查委員會嚴格審查，理由是美國鋼鐵公司在美國鋼鐵生產發揮核心作用，對國家安全至關重要。

恐影響國家安全 美國國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）表示，總統拜登歡迎世界各地的製造商投資美國的就業機會和工人，但同時相信是次擬議交易就其對國家安全和供應鏈可靠性的潛在影響而言，值得認真審查，即使收購方是來自親密盟友的實體。布雷納德指出，美國外商投資審查委員會的設立正是為了審查此類交易，拜登政府將仔細研究任何此類調查的結果，並在適當的情況下採取行動。

曾經在前總統特朗普領導下擔任美國國防部東亞事務副助理部長的克林克（Heino Klinck）表示，以國家安全為由對是次併購計劃提出質疑可能會損害美日同盟。他稱：「這是毫無根據的。往好的方向說，這可能會讓我們顯得虛偽，往壞的方向說，就是仇外心理。」

布雷納德