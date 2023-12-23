中美軍方高層視像對話 台灣問題成主打

劉振立強調屬內政 不容外來干涉 中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立周四應約，與美國軍方參謀長聯席會議主席布朗視像通話。中方強調兩軍溝通交流的前提，要求美方應該切實尊重其核心利益及重大關切，同時重申不容外部干涉台灣問題。惟美國軍方一名高級官員表明將持續探索所有選項，優先處理並加快對台灣出售戰機。

華促美尊重中方在南海領土主權 中國國防部在官方網站表示，劉振立提到中美兩國元首上月在美國加州三藩市會晤，就恢復兩軍溝通交流達成重要共識，指出兩軍應該在平等及尊重基礎上開展交流合作，共同推動雙方關係穩下來、好起來。

他表示，發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，關鍵是美國要有正確的對華認知，重點是推進務實合作、增進相互了解。

劉振立也與布朗談到台灣問題，他強調這問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將堅決捍衞國家主權及領土完整；又敦促美方應該切實尊重中方在南海的領土主權及海洋權益，謹言慎行，以實際行動維護地區和平穩定及中美關係大局。中國外交部表示，希望美方落實好兩國元首達成之恢復兩軍溝通交流的重要共識。

美國參謀長聯席會議公布，布朗與劉振立討論全球性及地區性的安全問題，布朗論述一起負責任管控競爭、避免誤判、保持開放及直接溝通渠道的重要性，並重申中國解放軍參與實質性的對話、舉行雙邊國防政策協調對話與海上軍事安全磋商機制會議、開設美國印太司令部司令與解放軍東部及南部戰區司令溝通渠道的重要性。

美國國防部表示，這是布朗今年10月起出任參謀長聯席會議主席以來，首次與中國軍方對口官員對話，上次中美兩軍此層級對話是去年7月，同年8月時任美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣，北京停止中美兩軍溝通交流。五角大樓高級官員稱今次對話是重要一步，但還有很多工作需要完成，確保中美兩軍溝通渠道開放及可靠。

美軍高官稱加快向台出售新戰機 與此同時，美國傳媒於周四報道，美國24名共和黨國會議員致函美國空軍，表示擔心對台灣承諾交付的F16戰機，可能受世界各地區域安全問題擴大，包括美方對烏克蘭、以色列的承諾影響。信中指出，由於缺乏關鍵部件，台灣現有F16戰機升級計劃延誤近3年，66架由美國企業洛歇馬丁製造的新戰機，因軟件開發的複雜性延誤交付台灣逾15個月。他們表示，美方不能夠對最緊密的朋友承諾過多卻兌現不足。

美國空軍助理部長亨特（Andrew Hunter）周三回覆時表示，升級台灣現有F16戰機的計劃已經交付136架，餘下3架預計短期內交付，並預計新戰機2026年底前交貨。本報綜合報道

美國向台灣出口F16戰機，協助加強戰力。 劉振立 布朗