副教授跨欄入北大 掀開放大學校園討論

【本報綜合報道】北京大學一名副教授因沒授權學校使用他的人臉識別訊息，為了節省查驗時間而「跨欄」進學校，事件再度引起「大學校園該不該開放」的討論。北京大學周四表示，正有序推進開放，在平衡校園秩序的同時，盡可能滿足社會需求。

無授權校方用人臉識別

北京大學工學院副教授李植近日發文，指該校2008年起開始進門查證件，但此前完全開放，任何人都可進入。該校2019年起在門口安裝閘機和人臉識別設備，但因他沒授權校方，故進出學校需門衞查驗工作證後放行。由於查驗工作證需時十多秒，他往往直接跨過閘機欄杆就進校，門衞大多認識他，一般不會攔截。但最近一天入校時，保安在校園追了他半天，甚至騎單車追上來，最後他要向保安出示工作證才平息事件。