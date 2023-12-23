滬渝蓉高鐵速建 料2030年竣工
【本報綜合報道】內媒周四報道，新建合肥至武漢高鐵（合武高鐵）初步設計日前獲批，計劃於本月底正式開工建設。合武高鐵是滬渝蓉高速鐵路承東啟西的關鍵區段，今次動工標誌滬渝蓉高鐵進入全面加速建設期。
貫穿4省2市 長約2100公里
滬渝蓉高鐵起自上海，途經江蘇、安徽、湖北、重慶，止於四川成都站，貫穿4省兩市，線路總長約2,100公里，預計2030年前全面建成。滬渝蓉高鐵建成後，上海至成都、上海至重慶的營運里程料將分別縮短為1,875公里和1,594公里，旅行時間將分別由現在的12.2小時和10.7小時，縮減至6.7小時和5.3小時。
國家發改委國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任賈若祥表示，長江經濟帶的發展需推進綜合立體交通走廊建設，滬渝蓉高鐵作為其中關鍵支撐顯得尤為重要。因高鐵建設涉及一些新站建設，他認為在新建線路中，城市內站點的設置要更注重與城市融合，不應像過去將站點設置遠離城市中心，這對城市和高鐵間互動關係不利。
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