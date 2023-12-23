滬渝蓉高鐵速建 料2030年竣工

貫穿4省2市 長約2100公里

滬渝蓉高鐵起自上海，途經江蘇、安徽、湖北、重慶，止於四川成都站，貫穿4省兩市，線路總長約2,100公里，預計2030年前全面建成。滬渝蓉高鐵建成後，上海至成都、上海至重慶的營運里程料將分別縮短為1,875公里和1,594公里，旅行時間將分別由現在的12.2小時和10.7小時，縮減至6.7小時和5.3小時。