患者4年前手術中遭捶頭 醫生停職

【本報綜合報道】湖北武漢一名醫生近日在網上稱，廣西貴港愛爾眼科醫院有醫生施手術期間，出拳捶打82歲患者的頭部。貴港愛爾眼科醫院周三回應稱，此事發生於4年前，經醫生跟患者和家屬解釋，雙方已消除誤會。但隨着事件發酵，愛爾眼科醫院集團周四免去貴港愛爾行政總裁職務，並暫停院長、即手術醫生的職務，二人接受進一步調查。

武漢中心醫院急診科主任艾×近日發微博稱「愛爾眼科醫生在手術台上拳擊患者頭部」，並將手術室影片發布到網上，引發輿論關注。內媒周四報道指，事發於2019年12月12日，患者覃×被診斷出左眼白內障，左眼晶體脫位，術前視力只有光感。患者診斷明確，需要進行左眼晶狀體摘除及眼前節玻璃體切割手術。

指病人伸手摸眼 捶壓提醒 院方聲明稱，因手術是局部麻醉，覃×有手術不耐受，伸手向上試圖摸眼部，眼部附近為手術無菌區域，一旦觸摸可能造成感染。由於正在進行手術，醫生為避免發生危險，情急下用手迅速捶壓提醒患者。院方強調，不存在傷害患者的動機和行為，術後患者曾有誤解，但經溝通已達成諒解。