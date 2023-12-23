湖南政協前副主席 易鵬飛認受賄9000萬

【本報綜合報道】湖南省政協前黨組成員、副主席易鵬飛受賄、濫用職權一案，周四在廣西自治區柳州市中級人民法院一審公開開庭審理。易鵬飛被控非法收受財物及致使公共財產損失金額約5.3億元（人民幣‧下同，約5.9億港元），他當庭認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。

累公共財產損失5.9億 柳州市人民檢察院指控，易鵬飛2003年至去年利用擔任湖南省前發展計劃委員會副主任、懷化市市長、婁底市市長、郴州市委書記、湖南省政協副主席等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、企業經營、資金申請等事項上提供幫助。他2005年至今年，直接或通過他人非法收受財物共計折合8,140萬多元（約9,000萬港元）。

此外，他2019年4月至2020年10月擔任郴州市委書記期間，在招商工作中，明知有關公司所要求的土地出讓優惠政策違反國務院禁止零地價和變相返還土地出讓金的規定，且在有關人員明確提出反對意見下，擅自決定違規返還土地出讓金，使公共財產損失共計4.48億多元（約5億港元）。檢察機關提請以受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。