甘肅青海增至148死 震央3級餘震

【本報綜合報道】青海省海東市抗震救災指揮部昨日表示，截至周四晚上10時，周一甘肅省臨夏州積石山縣6.2級地震累計造成海東市31人遇難、受傷195人、3人失蹤。連同甘肅省昨日公布117死781傷，這次地震合共造成148人死亡及976人受傷；積石山縣昨日下午14時43分發生3級地震，震源深度8公里。

3縣逾百安置點容1.8萬災民 海東市抗震救災指揮部指出，海東市各醫療機構累計收治226人，目前在院治療166人，累計7人出院，門診隨診有22人。地震發生後，海東市集聚各類人財物資源，組織開展群眾疏散安置、救災物資調運、救助補助發放等工作，全力保障災民基本生活。

民和縣、化隆縣、循化縣目前共設立141個臨時安置點，安置18,259名災民。當地成立物資調撥隊，在海東市救災物資儲備庫開展救災物資接收統計、歸類整理、調撥分發等工作。目前，累計發放到位救災帳篷、摺床、棉被褥、棉大衣、取暖設備等各類救災物資共5.94萬件套。

地震之後，市、縣教育局對全市816所學校28.67萬名學生、2.03萬名教職工及校舍安全情況全面排查，安排應急避險、學生疏散安置、恢復學校教育教學等工作。截至昨日，民和縣、化隆縣、循化縣部分學校已恢復上學。