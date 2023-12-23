廣州多個氣象站凍破冰點

【本報綜合報道】內地寒潮持續，中央氣象台周五繼續發布低溫黃色預警及大風藍色預警，內蒙古自治區、河南省、安徽省、江西省、山東省、河南省境內18個路段受低溫雨雪冰凍影響而封路。山東省威海市3天來積雪厚度逾70厘米，打破該省紀錄。廣東省廣州市昨日凌晨起，多個自動氣象站錄得0℃以下低溫，從化區呂田鎮只有零下1.6℃，成為全市最低氣溫。

中央氣象台預計昨日至下周一，內蒙古自治區、陝北、華北、東北地區、黃淮及以南大部地區日間最低氣溫或平均氣溫，較歷史同期偏低5℃以上，部分地區偏低7℃以上，最低氣溫0℃線將在貴州省南部至華南北部一帶。威海市暴雪持續加劇，自周二起連續降雪3日3夜，積雪厚度打破此前54厘米紀錄，道路積雪結冰，影響交通。

上海郊區跌穿-7℃

上海市氣象部門周五宣布，徐家匯站當天早上氣溫錄得零下5.1℃，為50年來當地最冷冬至，郊區崇明最低氣溫更跌破零下7℃。當地預料周四起連續5天最低氣溫低於零下1℃，是近40年來持續時間最長的一次。在首都北京市，民眾因天氣寒冷而減少出門，但並未影響他們慶祝冬至的意欲，有餃子老店預計當日水餃、餛飩、烤肉等冬至菜餚銷量將是平日兩倍至4倍，或再創銷量新高。