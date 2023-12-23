狠婦殺夫案開審 偷刷卡被撞破終下毒手

【本報綜合報道】江蘇省蘇州市女子查×麗涉嫌殺害丈夫龐×偉，利用家中雪櫃藏屍逾15個月，期間透過死者手機及社交帳戶騙取奶奶20萬元人民幣（約22萬港元），案件轟動全國。案件周四在蘇州市中級人民法院開庭審理，查×麗被控故意殺人和詐騙罪。有友人透露，受害人曾經借錢為妻子還債；男方家屬表示未出具諒解書，要求「殺人償命，欠債還錢」。庭上透露疑犯前年12月犯案，因她偷刷信用卡被發現，受害人準備向她父母告發時被偷偷下藥遇害。

案情指，1993年出生的查×麗，今年3月20日晚上到蘇州市公安局姑蘇分局投案自首，稱其因家庭矛盾，殺害1991年出生的丈夫龐×偉，並把屍體藏在家中冰櫃。當局接報後立刻開展偵查工作，刑事拘留查×麗，當天提請檢察機關批准將她逮捕，案發現場至今仍然有保安把守。法院工作人員周四表示，庭審會持續數小時，具體視案情而定，法院之後會發布庭審訊息的情況通報。受害人多名直系親屬參加庭審，除了數名手持旁聽證的人員可以進入外，其餘想旁聽的記者或民眾均被攔下。工作人員告知，旁聽需要提前與法官預約，因旁聽席有限，目前已爆滿。

藏屍雪櫃 密封惹疑 受害人母親表示，查×麗給她的第一印象並不理想，有些大小姐脾氣，但與其子感情還好，至少在他們面前沒甚麼爭吵。龐母和兒子最後一次見面是前年11月24日，後來多次報警尋人，得知兒子遇害後心碎。疑犯去年帶着孩子連同藏屍的雪櫃搬屋，因插着電卻用膠帶裹死惹疑，最後是查×麗的母親發現。龐母亦證實疑犯借錢給主播刷禮物一事，當時她不知對方是用來打賞。她表示，從得知兒子被害那一刻起，他們家裏就一塌糊塗，每天都是在煎熬，等開庭這一天。