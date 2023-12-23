裁判文書庫公眾難查 最高法稱上網標準優化

內地傳出最高人民法院下月擬推出由其主導的法院裁判文書庫，僅供法院人士在內部專網檢索，社會公眾無法查閱，惹來司法倒退疑慮。最高人民法院昨日表示，發布《關於徵集人民法院案例庫參考案例的公告》為提升入庫案例的檢索精度、認可程度、參考力度和應用廣度，最大限度發揮案例的實用效能，避免「同案不同判」。案例庫建成後，仍會向包括專家學者、律師、當事人等在內的社會公眾開放，但「公開」不等於「公布」，裁判文書上網標準需要優化。

增檢索精度 「公開」不「公布」 外界關注中國裁判文書網近年的上網文書數量大減，是否意味最高人民法院調整深化司法公開的方向。最高人民法院相關部門負責人回應指，裁判文書網存在使用效果、權利保護、安全風險問題，最高人民法院前年7月按照各方反映採取針對性整改措施，持續改善裁判文書公開機制，但從未叫停過文書上網。今年7月決定建設的人民法院案例庫，將收錄具參考示範價值的權威案例，作為裁判文書網在應用和效能上的「升級版」，互相補充。

被問到最高人民法院和地方各級人民法院的裁判文書今後還會否上網公開，負責人指現在對外公開的裁判文書網會繼續發揮應有作用，下一步將採取線上公開和線下查詢相結合的方式，充分保障公眾依法查閱生效文書的權利。各級人民法院仍將定期在裁判文書網公布裁判文書，並更穩慎地協調兼顧好滿足公眾知情權、監督權與保護數據、訊息安全及個人私隱的關係，更充分發揮好案例、好文書在促進國家和社會治理現代化方面的功能。

着眼社會治理大數據分析 當被問及在裁判文書網之外又建立法院裁判文書庫，主要基於甚麼考慮時，負責人指為了有針對性地加強審判管理、輔助司法決策、服務國家和社會治理，最高人民法院決定建設全國法院裁判文書庫，在四級法院專網內彙聚各類裁判文書。但由於缺乏關鍵詞和裁判要旨，裁判文書網存在的查詢檢索不便等問題，在裁判文書庫同樣存在，故裁判文書庫主要並不是為了給法官辦案提供類案查詢，而是着眼於國家和社會治理中司法大數據的分析應用，為制訂司法政策、推進司法改革、提出司法建議等提供依據和參考。本報綜合報道