台潛艇6兵遇湧浪墮海 艙內另2傷

【本報綜合報道】台灣海軍艦隊指揮部256戰隊潛艇海虎號周四晚上在小琉球南方海域訓練期間，6名官兵因遇上湧浪墮海，3人獲救但3人失蹤。

3人獲救3仍失蹤 當地傳媒昨日報道，艙內也有兩名官兵撞傷造成骨折，但無大礙。失蹤者搜救行動一整夜均無所獲，仍然持續尋找中。海軍艦隊指揮部最新判斷，事發時安全索遭大浪撕裂肇禍。

報道指出，海虎號訓練期間因裝備脫落，實施浮航固定時，遭超過10米以上湧浪襲擊，多名穿上救生衣的官兵墮海。知情人士指，當時海象狀況時好時壞，浮航時突然出現湧浪，猶如「瘋狗浪」般將甲板上人員打落海。當時整個艦身嚴重傾斜，艙內官兵跌成一團，據報有官兵當場骨折受傷。海軍暫未有就艙內情況進一步說明。

陳姓少校、叢姓上尉、李姓士官墮海後不久被救起，意識清醒，周五早上由海軍船艦送往港口，再轉送台軍左營總醫院觀察。林姓士官長、顏姓及張姓士官失蹤至今，海軍、海巡署、空勤總隊投入大批人力搜救。海巡署周五決定把搜救範圍往小琉球南方擴大，出動巡防艦旗津號、台南號、巡護七號等，另外加派一艘百噸警艇搜救。