副總統候選人 電視辯論正面交鋒

根據正副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法，公辦政見發表會不採取辯論形式，但各人在會上有30分鐘發表時間，分3輪發表政見，每輪10分鐘，因此仍然有攻防空間，發表順序將現場抽籤決定。吳欣盈、蕭美琴、趙少康投入總統選舉後，分別因為前外交官身份、國籍議題、身家財產、媒體經營者身份備受關注，有學者分析認為，副手將會對選戰產生微妙影響。

賴清德在新北市萬里區老家的違建問題一拖數月，他日前在政見會宣布要交公益信託，但被質疑仍然持所有權。趙少康出示已經寫好的辭職書，稱只要賴清德一捐出違建老家做公益，他就立刻簽名辭去中廣董事長兼總經理及董事職務；又揶揄「賴皮寮」已經成為熱門打卡景點，批評公益信託是緩兵之計。不過，趙的言論亦被批評是戲耍全台選民，有國民黨員揚言告發。