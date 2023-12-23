指漁業整改後可撤限 大陸恢復輸入台石斑

去年驗出孔雀石綠結晶紫禁進口 中國大陸海關總署去年6月以多次從台灣石斑魚驗出孔雀石綠、結晶紫等禁藥為由，禁止當地石斑魚進口。大陸國務院台辦昨日表示，在當地養漁業者整改後，經綜合評估，大陸海關總署決定即日起恢復輸入台灣石斑魚。

國台辦發言人朱鳳蓮稱，一段時間以來，台灣島內石斑漁業者表示願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉，以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導島內業者整改，帶領島內業者赴陸參訪，表達關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，並提供部分島內業者的整改情況。在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署作出上述決定。

前日甫停ECFA部分關稅減讓 部分台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，即日起可向大陸輸出石斑魚。國台辦表示，只要堅持九二共識、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。陸方願意與島內有關方面共同努力，繼續為恢復台灣漁農產品輸入大陸提供幫助。值得留意的是，大陸前日才指台灣單方面對大陸產品出口違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，宣布中止ECFA部分產品關稅減讓，下月1日起生效。但是時隔一日，則突然宣布恢復輸入台灣石斑魚。

台媒指，於佔全台輸陸逾半的屏東縣石斑養殖業者，大陸解禁猶如一支興奮劑，有業界人士以「噩夢終於結束」來形容這一年半來的複雜心情。但有漁民不敢過分樂觀，指「畢竟政治問題不是漁民可控制的事，這分聖誕賀禮還是有可能被收回」。

穿梭兩岸協調的國民黨政策會副執行長蘇清泉表示，台灣石斑年產值逾百億新台幣，過去輸陸佔九成。惟於去年6月，陸方指多次從台灣石斑檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物而暫停入口。如今陸方釋出善意、為台灣農民漁民生計打開既有通路，對此不敢居功，下階段將會爭取午魚、杧果和蓮霧解禁。

侯友宜辦稱樂見台產銷對岸 國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人吳亮賢表示，樂見台灣漁產品可銷往對岸，指民進黨執政以來，兩岸缺乏溝通管道，侯友宜會在堅守主權，台灣民主自由制度底下，創造兩岸安定、繁榮，讓商機取代危機。

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文稱，兩岸間經貿往來應互利共存，不應以商逼政，若柯文哲當選總統，將在對等前提下與大陸溝通協商。本報綜合報道