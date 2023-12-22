兩岸國際

孝翁為母示範潑水成冰
中國內蒙古巴彥淖爾一名66歲老翁（戴帽者）見87歲母親不知道潑水成冰原理，於是親自到雪地拍影片示範。影片可見，他單手持熱水壺打圈將熱水全部潑出，灑成圓形軌迹的水花與蒸氣在半空遇到低溫，迅速凝結成冰晶後隨風飄散，宛如一場無火的煙花。有網民形容這一幕溫馨又幸福，稱讚老翁的孝心。
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