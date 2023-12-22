河面400水鳥疑凍僵 市民急報案

【本報綜合報道】中國北京有市民近日通知順義區水務局，稱其在減河公園鳳凰園後莊頭村附近，發現數百隻野鴨、白骨頂雞疑凍僵在河面上，擔心水鳥因天氣寒冷凍死，希望工作人員救援。經水務部門與專業野保人員現場調查，確定水鳥沒有被困。專業野保人員表示，野生、健康的水鳥很難被凍僵，除非自身有傷殘或病弱的情況。

野保人員確認無受困 接到市民的電話後，區水務局組織工作人員趕往現場查看情況，發現在河面上棲息着約400多隻野鴨和白骨頂雞。水面並未冰封，只有一層薄冰，牠們沒有被凍僵，還不時地覓食或嬉戲。水務局其後與北京市野生動物救護中心和園林部門聯絡，請專業野保人員趕到現場查看，也確定水鳥沒有被困，毋須救助。

水務部門工作人員表示，成群的野生水鳥被凍僵在河面上的情況是很罕見的，自然水域中河水是流動的，即使突然降溫，河面結冰也不會一下子凍實、凍厚，野鴨這類野生水鳥的生存能力較強，普遍能適應水邊和冰面多變的環境。