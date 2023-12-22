洛河新石器遺址 蘇羊存續時間最長

【本報綜合報道】中國河南省洛陽市前日在2023年度河南考古工作成果交流會公布，蘇羊遺址是河洛地區迄今發現的延續時間最長的新石器時代遺址，它的存續時間從仰韶早期一直到龍山文化晚期，文化序列從早到晚發展連續穩定。

反映仰韶時期社會組織力強 蘇羊遺址位於宜陽縣張塢鎮蘇羊村，面積約63萬平方米。自2021年至今，洛陽市考古研究院聯合西北大學、北京大學對遺址考古發掘，目前發掘面積共1,800平方米，今年考古發掘工作在生活區、仰韶墓葬區、龍山墓葬區進行，發掘面積500平方米，清理房址12座、灰坑58座、灰溝7條，墓葬65座。河南市考古研究院史前研究室主任任廣指，相關遺存的發現，為研究河洛地區仰韶時期的聚落形態、布局和功能分區提供重要材料，反映當時強大、有序的社會組織能力，是仰韶時期社會複雜化的集中體現。

會上另公布，考古人員在裴李崗遺址發現迄今最早小口尖底瓶，為探索裴李崗文化與仰韶文化的源流關係提供了新的關鍵實體證據。中國社會科學院考古研究所副研究員李永強介紹，小口尖底瓶是仰韶文化的典型陶器之一，關於它的用途還需進一步研究，推測可能與釀酒製曲有關。