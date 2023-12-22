澳洲街頭頻賣萌搗蛋 南象鼻海豹吸粉絲數萬

澳洲塔斯馬尼亞一隻南象鼻海豹近日經常在街頭出沒，身似不倒翁的滑稽動作以及搗蛋行為，讓牠深受當地民眾喜愛。有人為牠開設社交媒體帳號，也有人製作牠的主題服裝和毛絨玩具，更有人為牠作歌，令牠不費吹灰之力，便坐擁數萬名粉絲。

南象鼻海豹是所有海豹物種中體形最大的海豹，但3歲的尼爾（Neil）擁有與穩重體形相反的調皮性格。牠上月擅自闖入一名女子家的前院，並擋在汽車前讓她無法上班，今月又擋在一間房地產公司門前，令市民哭笑不得。

專家料上岸因換毛 海豹離開水面上岸的原因有很多，包括休息和分娩等，但專家認為尼爾出現在岸上是為了換毛，過程中可能感到寒冷，因此才闖入了溫暖的街道。牠距離完全長大還有很長的路要走，一旦到10歲左右達到性成熟，可能會前往麥夸里島或赫德島等南象鼻海豹繁殖地。成年後的南象鼻海豹體重可達1,500至3,700公斤，雄性會為了繁殖而展開激烈的競爭。

野生動物護林員在尼爾頭上安裝了追蹤裝置，以便當牠出現在不當的地方時可以及時應對，並藉此進一步了解牠的行為。隨着尼爾日益受歡迎，當局也呼籲市民與牠保持距離，在保障市民安全之餘，同時也讓牠減少接觸人類，通過保持牠的野生行為，促進健康和生存。本報綜合報道