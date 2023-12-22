核聚變淨能量實驗 美再成功3次

【本報綜合報道】美國可控激光核聚變去年取得突破，實現淨能量增加。負責研究的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL）近日發表報告，確認今年已成功重現該實驗3次。美國能源部本月宣布在4年內4,200萬美元（約3.2億港元）建立3個新研究中心，開發更高效能的激光轉化系統。

將研激光脈衝 明年料4次實驗 位於LLNL的美國國家點火裝置（NIF）科學家，去年12月宣布實現核聚變淨能量增加，以電能輸入2.05兆焦耳激光束並獲得3.15兆焦耳核聚變能量。NIF科學家今年再進行5次核聚變實驗，其中在7月30日以輸入2.05兆焦耳激光束，獲得3.88兆焦耳核聚變能量，刷新獲得能量紀錄，並於今年10月兩次重現實驗，獲得核聚變能量略低。

但實際上NIF的激光轉化系統效能低下，在電能轉化成激光期間多達99％以上能量流失。而美國政府至今對核聚變研究大部分投資，都流向利用磁場約束等離子，引發可控核聚變的托卡馬克核聚變實驗裝置。NIF首席設計師克里切爾（Annie Kritcher）表示，在激光系統更換前，團隊將集中研究激光脈衝變化，預計明年將4次實驗。