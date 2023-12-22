岸田文雄委任要職 接替安倍派系
【本報綜合報道】日本執政自民黨政治獻金醜聞引發高層異動，預計首相岸田文雄今日任命前文部科學大臣渡海紀三朗出任自民黨政務調查會長，前防衞大臣濱田靖一出任國會對策委員長。在野黨派要求剛脫離派系的法務大臣小泉龍司辭職。
無自民黨派系的渡海紀三朗和濱田靖一，將分別接替在政治獻金醜聞辭職的清和政策研究會（俗稱「安倍派」）前核心成員萩生田光一和高木毅。對於小泉龍司在自民黨派系「志帥會」（俗稱「二階派」）接受調查之際宣布脫離，岸田文雄表示理解，並希望他繼續履行職務。不過立憲民主黨等在野黨開會後認為，小泉繼續留任法務大臣並不合適。
檢察廳要求多名官員接受問話
另外日本放送協會報道，東京地方檢察廳特別搜查部昨日要求前內閣官房長官松野博一，以及多名安倍派高級官員接受問話。安倍派涉嫌接收議員上繳政治集資宴會收益後，向議員退還超出集資目標金錢，藉此瞞報收益。松野2019年9月至2021年10月擔任安倍派事務總長，負責派系運作。
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