岸田文雄委任要職 接替安倍派系

無自民黨派系的渡海紀三朗和濱田靖一，將分別接替在政治獻金醜聞辭職的清和政策研究會（俗稱「安倍派」）前核心成員萩生田光一和高木毅。對於小泉龍司在自民黨派系「志帥會」（俗稱「二階派」）接受調查之際宣布脫離，岸田文雄表示理解，並希望他繼續履行職務。不過立憲民主黨等在野黨開會後認為，小泉繼續留任法務大臣並不合適。