泰新例准獄外服刑 他信料受惠

【本報綜合報道】泰國獄政廳近日頒布新規定，容許有醫療或工作培訓需求的囚犯在監獄外服刑。副總理頌薩（Somsak Thepsutin）周三證實，前總理他信符合相關資格，但否認政府專門為他信通過條例。他信原本預計最早明年2月獲假釋，新規定可能讓他提早出獄。

新規相當於廢除囚犯至少服刑6個月才能申請假釋的規定，多達1萬名囚犯可能符合資格，並有望讓今年8月開始服刑、隨即胸痛留院的他信提早出獄。司法部副常務秘書兼獄政廳代廳長薩哈坎（Sahakarn Phetnarin）拒絕透露他信會否成為首批受惠於新規的囚犯，強調工作小組仍在確定與該條例有關的指導方針，不確定方針能否在年底前準備就緒。

反對黨魁稱新規定令人質疑 反對黨前進黨黨魁查泰瓦（Chaithawat Tulathon）周二直言，新規定目的令人懷疑。泰國學生和人民改革網絡周三向上議院人權事務委員會提交請願書，要求調查他信是否需要醫療照顧，社運人士也對懲教官員濫用職權提出刑事訴訟。若政府被認為公然偏袒他信，可能影響社會穩定。