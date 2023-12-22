換囚 美10人獲放走 委國總統盟友自由

美國官員和委內瑞拉消息人士周三透露，美國與委內瑞拉達成換囚協議，委國釋放至少20名與反對派有關聯的囚犯和10名美國人，以換取美國釋放委國總統馬杜羅的一名盟友。有分析認為，盟友得以回家標誌着馬杜羅的勝利。

該名馬杜羅的盟友是哥倫比亞商人薩阿卜（Alex Saab），他獲得美國總統拜登的寬赦，周三返回委內瑞拉。美方指控薩阿卜經美國從委內瑞拉挪用約3.5億美元（約27.3億港元），當中涉及賄賂委內瑞拉政府官員的計劃。薩阿卜否認相關指控。

遣返涉美軍賄賂案商人 與此同時，被美國列為遭委內瑞拉錯誤拘留的所有6名美國人，均已獲釋，他們與其他4名美國人一起回國；委內瑞拉還把涉及美國海軍賄賂案的馬來西亞商人法蘭西斯（Leonard Glenn Francis）遣返美國。

法蘭西斯（Leonard Glenn Francis）涉嫌向美國海軍軍官提供雪茄和妓女等賄賂，以換取美國軍艦駛到他旗下的港口，向軍艦提供高於市價的海事服務，如食水及燃料補給。他亦承認從海軍詐騙了3,500萬美元（約2.7億港元）；而作為認罪協議的一部分，他配合調查使海軍軍官被定罪。法蘭西斯面臨25年監禁，而在等待宣判期間，他因腎癌等病症入院治療，出院後被允許軟禁在出租屋，但去年9月宣判前3周，法蘭西斯剪掉GPS腳踝監視器潛逃，最終到達委內瑞拉。

卡塔爾斡旋下達成協議 換囚協議是在卡塔爾斡旋下經過數輪談判的結果。今年10月，委內瑞拉政府同意在2024年舉行公平選舉，美方放寬了對委國的制裁；然而白宮表示，要看見在釋放囚犯方面取得進展，才能繼續解除對委國的能源制裁。有分析指出，儘管釋放囚犯可被視為馬杜羅遵守美國要求的一步，但薩阿卜得以回國，卻標誌着馬杜羅的勝利。本報綜合報道