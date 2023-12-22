狗狗剪毛急病送醫 誤診險被安樂死

【本報綜合報道】澳洲傳媒昨日報道，新南威爾士省一名華人女子本月早前帶8歲寵物犬到寵物美容店剪毛，狗狗突發呼吸困難，因聯絡不上犬主，美容店把狗狗緊急送院。狗狗在第一間寵物醫院被指有心臟病需安樂死，犬主不捨於是為狗狗轉院，第二間醫院則指狗狗只是氣管塌陷。犬主質疑美容店虐畜，要求賠償醫療支出。

陳女士帶愛犬到康科德一間寵物美容店洗澡和剪毛，她之後先行離開，數小時後接到一間寵物醫院電話，指狗狗正在搶救。她慌忙趕抵醫院後，醫生說狗狗有先天性心臟病，要決定是否為牠安樂死。消息令陳女士難以接受，看到在氧氣箱內的狗狗精神很好，根本不像需要安樂死的狀態，她拒絕安樂死建議，並把狗狗轉到另一間寵物醫院，診斷結果卻大相逕庭。第二間醫院的醫生說狗狗根本無心臟病，診斷牠是氣管塌陷，緣於氣管軟骨鬆弛，症狀多為咳嗽，在老年犬中較為常見，誘因可以為壓力、繼發感染，或任何引起咳嗽的超重或發燒。