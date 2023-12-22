揚言核攻擊 回應核挑釁 金正恩：對敵先發制人

北韓官媒昨日報道，該國領導人金正恩揚言，一旦敵人作出核挑釁，北韓將毫不猶豫地發動核攻擊。另一方面，美國國務卿布林肯、日本外務大臣上川陽子及南韓外交部長朴振，同日譴責北韓發射短程彈道導彈及火星18型洲際彈道導彈，敦促北韓遵守聯合國安理會決議，立即停止任何違反決議的行為，並積極回應無前提條件的實質對話要求。

朝中社報道，金正恩周三在黨中央委員會本部大樓，會見參與日前發射火星18型洲際彈道導彈的導彈總局人員，並予以表揚。他強調，國家的主權權利只能透過強大的實力來保障，而真正的防禦能力是來自對任何敵人作出先發制人打擊的實際能力，而今次導彈發射清楚說明，若敵人對北韓進行核挑釁，平壤將毫不猶豫以核攻擊回應。金正恩的胞妹金與正，則譴責聯合國安理會就試射導彈召開會議，強調北韓是行使自衞權，反批安理會應為美韓加劇朝鮮半島局勢承擔責任。

美日韓外長譴責朝發射導彈 美日韓外長昨日則發表聯合聲明，指北韓的持續挑釁對朝鮮半島、地區乃至國際和平與安全構成重大威脅，是阻礙國際核不擴散體系的行為。且北韓未事先通知下發射導彈，威脅地區內民航和航海安全。三方重申美國對南韓和日本的協防承諾堅若磐石，並將以包括核武在內的所有力量作為堅強後盾。三方歡迎最近啟動的北韓導彈警報訊息即時共享系統，以及制訂長期訓練計劃。

三方今後將與國際社會保持緊密合作，防止北韓透過壓榨外勞和惡意網路活動非法竊取資金，用於開發非法大規模殺傷武器和彈道導彈。聲明指北韓侵犯人權與非法大規模殺傷武器的發展密不可分，對北韓政權將有限資源用於武器計劃而非民生深感遺憾。

共用預警資訊 韓稱有望攔截 另外，南韓國防部昨日表示，隨着韓美日共用北韓導彈預警資訊，韓軍有望及時投入運營攔截武器。國防部強調，即便朝方所射導彈不在韓軍探測範圍之內，也可透過韓美日資訊共用體系，了解到從導彈發射升空到彈着點的整個飛行資訊。國防部介紹，韓美日以美國印太司令部為中心共用三國陸基、海基探測資訊，包括朝鮮導彈發射地點、彈着區和飛行特點等。本報綜合報道