指違對俄原油價格規定 美制裁香港阿聯酋4公司

受制裁公司包括總部位於香港的Bellatrix Energy Limited和Covart Energy Limited；總部位於阿聯酋、由俄羅斯國營航運企業Joint Stock Company Sovcomflot擁有的Sun Ship Management D Ltd.，以及阿聯酋的Voliton DMCC。上述公司在美國擁有的資產將凍結，並禁止與美國個人和公司交易。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）指出，制裁表明美國致力維護價格上限政策原則，以推進能源市場穩定，同時限制俄羅斯獲取資金用於烏克蘭戰事。他警告俄羅斯石油海運的參與者必須遵守價格上限聯盟商定的合規準則，否則將面臨後果。價格上限聯盟將要求俄羅斯石油的託運人和運輸商，在每次運輸或裝載俄羅斯石油時提供買方和賣方證明。