波蘭改革公共廣播 炒3機構管理層

【本報綜合報道】波蘭總理圖斯克上任不足一周後，對公共廣播機構展開大刀闊斧改革，周三辭退波蘭公共電視台、波蘭電台及波蘭通訊社的管理層。批評者曾指摘，法律與公義黨執政時，公共廣播機構曾淪為政府喉舌。

波蘭國會周二通過決議，呼籲國家立即採取行動，恢復公共廣播機構運作方面的憲法秩序，讓公民獲得可靠資訊。政府已任命每個公共廣播機構的理事會，波蘭公共電視台於周三早上起停播。圖斯克等人批評，法律與公義黨透過公共廣播機構攻擊政敵，並散播疑歐主義觀點。圖斯克在10月時揚言，執政後只需24小時便可改革公共廣播機構體系。

新總理被指侵犯新聞自由 法律與公義黨領袖雅羅斯瓦夫‧卡欽斯基在波蘭公共電視台總部外靜坐抗議，指沒有多元化及強大的異見傳媒，便沒有民主。前總理莫拉維茨基作出譴責，不會允許有人建立獨裁政權。國家廣播委員會主席史溫斯基形容改革是無法無天，令人想起戒嚴時代。前文化部長格林斯基認為，圖斯克的舉動侵犯新聞自由及違法。