以軍誤殺3人質 細節曝光 1死者曾向戴攝像軍犬求救

【本報綜合報道】以軍上周在加薩地帶北部舒賈亞誤殺3名人質，事件細節陸續曝光。以軍周三公布初步調查，指其中一名人質於事發前5天，曾向一隻佩戴Go Pro攝影機的以軍軍犬求救。

藏身建築物內的巴勒斯坦哈馬斯武裝分子，於本月10日開火攻擊以軍戈蘭尼步兵旅偵察兵。以軍特種部隊派出一隻軍犬隨同士兵攻入建築物，擊斃哈馬斯武裝分子。雖然軍犬於交火期間在建築物內陣亡，但牠身上的Go Pro仍繼續錄影，錄下疑似其中一名人質沙姆利茲（Alon Shamriz）的聲音。他以希伯來語求救，稱建築物內還有其他人質，而看管人質的哈馬斯武裝分子已被以軍擊斃。

軍方未實時監控錄像 然而，以軍沒有實時監控Go Pro的錄影畫面，在場士兵可能聽到有人以希伯來語求救，但懷疑是哈馬斯武裝分子誘敵之計而不理會。由於有以軍在戰鬥中受傷，加上戈蘭尼旅持續作戰，沒有即時找回軍犬的屍體，沙姆利茲與另外兩名人質最終於5天後遇害。至於軍犬屍體周一尋回，以軍翻看錄影片段，才發現拍下3名人質逃離建築物的畫面。