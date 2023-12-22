安理會援助加薩草案 應美要求再推遲表決

【本報綜合報道】聯合國安理會周三應美國要求，再次把增強對加薩援助的決議草案表決時間，推遲至昨日早上。有外媒引述外交消息指，這是因為美國為免再運用否決權，故希望與埃及就草案中，有關聯合國負責監察人道援助物資的提議，作最後一刻的談判。美國總統拜登指出，美方有可能支持有關決議。

不滿草案削以色列控制權 該草案由阿聯酋提出，並得到埃及支持，已經過一個多星期的談判，並且原定於本周一表決，但延至周二和周三也未能進行投票。報道指，美國不滿草案中，要求聯合國秘書長古特雷斯在加薩建立一個聯合國機制，「專門監控透過非衝突方國家的陸、海、空路線向加薩提供的所有人道救援物資」，這建議被視為旨在削弱以色列的對人道物資運送的控制。

在周三的閉門會議上，美國駐聯合國大使托馬斯‧格林菲爾德提出，上述的建議可能會減慢援助物資的交付速度，且要求推遲表決，以讓美國與埃及進行外交接觸。報道引述外交官表示，美方對決議草案中提及「停止敵對行動」的說法持謹慎態度。美國和以色列都反對停火，認為這只會對哈馬斯有利；相對地，美方支持以哈暫停戰鬥，以保護平民和讓遭哈馬斯挾持的人質獲釋。