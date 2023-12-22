以續攻加薩拒停戰

內塔尼亞胡

內塔尼亞胡矢言消滅哈馬斯 南部增兵 有傳以色列提出願意在加薩地帶停火至少一周，換取回教激進組織哈馬斯釋放約40名人質，不過以色列總理內塔尼亞胡周三表示，以色列在加薩的軍事行動將會持續，直到哈馬斯被消滅為止。以軍同日宣布，在加薩地帶北部的地面攻勢即將結束，已殲滅大部分哈馬斯營。

內塔尼亞胡在聲明中表示，以方在消滅哈馬斯、所有人質獲釋以及消除來自加薩的威脅之前，任何人認為以方會停止在加薩的軍事行動都是脫離現實；又稱以軍正「到處以猛烈火力攻擊哈馬斯，包括今天」。以軍在加薩的攻勢持續，周三開始在加薩城鄰近舒賈亞的達拉吉和圖法社區，與哈馬斯武裝分子作戰。

加薩城發現地道網 曾指揮突襲以國 以軍在加薩城巴勒斯坦廣場發現一個地道網絡，宣稱哈馬斯高層在內指揮10月7日突襲以色列行動。以色列國防軍發言人哈加里指出，哈馬斯高層可從地道前往希法醫院，然後乘坐救護車向南，返回希法醫院後可經地道往北面的蘭提西醫院。以軍南方軍區司令芬克爾曼指出，以軍在新地區的攻勢進入另一個重要階段，以軍將在攻勢中繼續向前推進，並對地面及地下的敵人施加壓力。

哈加里另外宣布，增派一個旅投入加薩地帶南部汗尤尼斯的戰鬥。哈馬斯周三表示，自以哈戰爭爆發以來，加薩至少有兩萬人喪生，當中包括約8,000名兒童和6,200名婦女。另外至少有 5.26萬人受傷，6,700人失蹤。哈馬斯把18歲以下人士視作兒童，以軍指大部分參加戰鬥的哈馬斯武裝分子，均是十多歲的未成年人。

哈馬斯領袖抵埃及 商談停火換人質 另一方面，埃及傳媒周三報道，哈馬斯領導人哈尼亞率團抵達埃及首都開羅，與埃方就加薩地帶停火和交換被扣押人質問題會談。知情人士指，今次會談將討論停火止戰，為釋放被扣押人員和解除對加薩地帶的封鎖準備一份協議。以色列總統赫爾佐格周二曾指，以色列已準備好再次實施人道停火並讓更多人道援助進入加薩，以促成更多人質從加薩獲釋。本報綜合報道