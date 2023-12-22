傳被揭騙貸四千四百萬 前銀行行長自殺亡

【本報綜合報道】湖北省黃岡市一村鎮銀行前行長王勝勇近日被發現死於車內，官方周三通報，他因吸入一氧化碳中毒身亡，排除刑事案件。早前有傳他騙貸4,000萬元人民幣（約4,400萬港元），東窗事發後自殺。該行工作人員曾回應稱，自殺一事不實，王勝勇已被停職，事件正在進一步調查。

車內吸一氧化碳斃 當局調查 有網民上周日在社交媒體發布影片稱，王勝勇在一處荒郊野嶺自殺身亡。周二再有爆料稱，王勝勇利用職務之便以集資為名欺騙儲戶，違規放貸，讓他人借貸後將錢存入他指定的帳戶，借貸人沒得到貸款，卻要承擔還款責任。事件曝光後，據指他打算到郊外自殺，以此逃避責任。

黃岡市英山縣委宣傳部周三通報，本月5日下午7時30分，該縣公安局溫泉派出所接到市民報警，指溫泉鎮梅岩村附近有男子在車內死亡。警員到場調查後發現，死者為54歲的湖北英山長江村鎮銀行前行長王勝勇。通報稱，涉及他的個人債務關係問題，英山縣公安局和該銀行正在調查，目前該銀行及分支機構運作正常。湖北英山長江村鎮銀行成立於2014年，大股東為武漢農村商業銀行。王勝勇於2020年出任該行總經理，2023年成為該行董事。

王勝勇