唐山火化爐分高低檔 殯儀館被指道德淪喪

河北省唐山市豐潤區一間殯儀館近日被指為火化分高檔爐取灰處和低檔爐取灰處，引發關於殯葬服務公平性的討論。殯儀館工作人員周三回應稱，高低檔爐爐體結構不一樣，和逝者需求有關。有關消息在網上流傳後，殯儀館已撤下高低檔爐指示牌。

事件最初由網民發影片揭發，顯示涉事殯儀館窗口處有「高檔爐取灰處」和「低檔爐取灰處」的牌子，指示民眾前往不同方向。不少網民不滿火化為甚麼要分高低檔，有人批評：「你說活着的人分三六九等也就算了，死了也得拔層毛，給你分個高低檔。掙錢無可厚非，還要在這最後一道關上再狠狠的拔一把，看來這良心上是一點點都沒有道德感覺。」

外地戶火化費近900元 有網民表示，很多地方的殯儀館都分高低檔爐，毋須大驚小怪。另有人指出，商家的賺錢套路無底線，可以賺錢，但建議同時提供保底的免費骨灰盒和墓地，或者免費海葬之類的方式，高檔的可以收錢，但要給低收入群體一個保底的保障。

殯儀館工作人員解釋稱，高級爐相較於低檔爐豪華，因此收費也較高。低檔爐提供給本地戶口是免費，外地戶口火化費用則為250元（人民幣‧下同，約279港元）；而高檔爐則分為區內及區外，區外戶口火化費用為800元（約894港元）。

傳媒籲切勿助長攀比 有內媒評論指出，其他行業推出差異化服務是無可厚非。例如汽車分高中低檔，餐廳也有豪華和平價的區別，純粹是市場行為，就看消費者是否可負擔。但殯儀館推出差異化服務，難免就讓一些人心裏不舒服。評論稱，對一些陳規陋習，社會各方應該加以正面引導，不能單方面迎合這些需求，助長攀比心理。亦即是火化爐本不該有甚麼高中低檔，一視同仁就好。本報綜合報道