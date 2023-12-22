震央縣城供水供氣復常

【本報綜合報道】甘肅省抗震救災指揮部記者會昨日表示，截至當日上午6時，工程技術專家已完成對積石山縣城幼兒園、學校、醫院的初步排查評估，完成受災最嚴重的大河家鎮、劉集鄉兩個鄉鎮19個村所有房屋的應急評估工作，縣城供水、供氣已恢復正常供應，供熱基本恢復，個別受損管網正加快修復，盡快恢復全縣正常供熱。

甘肅省住建廳勘察設計監管處秦軍表示，省住建廳昨日計劃完成吹麻灘鎮、石塬鄉、柳溝鄉3個鄉鎮31個村所有房屋建築的應急評估工作，本周內完成積石山轄區剩餘12個鄉鎮105個村所有房屋建築的應急評估工作，同時根據排查結果指導州縣住建部門防止次生災害的發生。積石山縣地震抗震救災指揮部周三稱，目前救援力量已能滿足需要，請公共組織和社會志願者暫緩前往當地。

地震寶寶救護車內誕生 為確保受災群眾的用電需求，目前積石山縣大寺廣場、文化廣場、陳家村3個集中安置點，除了日常供電電源接入大電網外，也配備了應急發電車。採取雙電源供電是為了保證在電網搶修時，當地醫療艙及安置點居民正常用電不受影響。

另外，積石山縣周二迎來首名「地震寶寶」在救護車內誕生，醫護徹夜守候，最終母女平安。