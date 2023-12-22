台發低溫特報 北部料低於8℃

【本報綜合報道】台灣氣象署昨日針對19縣市發布低溫特報，提醒氣溫持續下降，當晚至今日清晨是這波寒流影響最顯著的時刻，北部氣溫下探攝氏8度甚至更低。據台北市消防局統計，周二至周三接獲多達19宗到院前停止呼吸心跳（OHCA）通報，其中15人猝死。

台北15人猝死 在寒流下，台北過去兩天接獲多宗身體不適通報，其中4人一度失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救；另有15人猝死未送醫，當中最年輕只有46歲，最年長則為96歲。台北市消防局表示，雖然猝死原因未必與低溫有直接關聯，但近日早晚室內室外溫度變化大，且寒流來襲氣溫急降，提醒民眾注意保暖，心血管和其他慢性病患者以及長者如有不適，應盡早就醫。

新竹縣體感1℃ 宜蘭消防局周三至昨日亦接獲報案，分別有一名79歲老婦及一名67歲老翁疑因天冷不適，失去呼吸心跳命危，經送醫搶救最終不治。據天氣預報，新竹縣昨日體感溫度只有2到6度，今日部分地區降至1到7度，為本島最低，桃園和苗栗今日清晨體感溫度僅2度，台北和新北則為5度。