0℃線南攻 神州9成土地冰凍

逾20氣象站破12月最低溫紀錄 內地大部分地區進入寒冬，全國廿多個氣象站昨晨打破12月最低氣溫紀錄，其中山東半島部分地區積雪超過半米，內蒙古呼和浩特更錄得-29.1℃。廣東深圳市氣象台昨午改發寒冷橙色預警，預料全市今天最低氣溫或降至5℃以下，呼籲戶外工作人士採取防寒措施。

受大到暴雪、局部地區迎來大暴雪影響，山東威海文登及煙台昨晨降雪深度超過50厘米。中央氣象台昨天預測，全國大部雨雪範圍由即日起縮小，不過新疆北部、甘肅河西及黃淮東部等地部分地區有小雪或雨雪，山東半島等地部分地區將有中到大雪，局地出現10至15毫米暴雪。

多地較往常低逾5℃ 截至昨午，全國低溫黃色預警仍然生效，中央氣象台估計西北地區東北部、內蒙古中西部、華北、東北地區、黃淮及以南大部地區未來兩天日最低氣溫或平均氣溫較歷史同期偏低5℃以上，其中內蒙古中部、遼寧、華北、黃淮東部、江淮、江南中東部、華南北部及西部等地部分地區偏低7℃以上。由下周一開始，西北地區東部、華北及黃淮等地氣溫回升，由前期偏低轉為偏高。

由於冷空氣由昨天至今天繼續南下，影響黃淮至南方地區，南方大部氣溫將陸續降至近期低點，多地有望刷新今冬以來的新低。根據觀察，最低氣溫0℃線會抵達貴州南部至華南北部一帶，即意味全國約九成國土將陷入「冰凍」。

一眾大城市中，北京市氣象局預料今天日間氣溫接近0℃，進入夜間會降至-11℃。上海市氣象局則估計全市今天氣溫介乎-4℃至1℃，直至下周二氣溫將介乎0℃至12℃。甘肅剛經歷地震，省內多地未來數天或迎來寒潮及降雪天氣。

深圳近冰點 數天始回暖 在廣東，深圳市大梧桐昨晨8時22分錄得0.1℃。深圳市氣象台估計，全市由即日起至明天迎來不斷補充冷空氣，由多雲轉為晴天，天氣寒冷乾燥，氣溫需到下周日開始回升，早晚時段維持寒冷。

國家氣候中心亦預計，明年1月至2月期間，由於東亞冬季風強度總體偏弱，除內蒙古、黑龍江、西藏及青海等地部分地區氣溫較常年同期偏低外，全國大部氣溫接近常年，冷暖起伏明顯，或再次經歷氣溫「過山車」。本報綜合報道