中美參謀長視像通話 談管理競爭

美國國防部昨天宣布，美國參謀長聯席會議主席布朗與中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立舉行視像通話。布朗發言人稱，雙方討論負責任地管理競爭、避免誤判、保持開放及直接溝通渠道重要性；布朗亦在對話中重申舉行與政策及海事有關會談等議題重要性。中方暫時未作出回應。（綜合報道）