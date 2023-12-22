王毅：菲律賓違反承諾滋事 致關係困難

王 毅

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周三應約與菲律賓外長馬納羅通電話。王毅表示，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變政策立場，背棄承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。他指中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。

王毅奉勸菲方不要沿着錯誤的方向走下去，如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

馬納羅提到菲律賓一方在仁愛礁問題上的看法，表示希望以雙方均能接受的方式管控好分歧，推動緊張局勢降溫，防止爆發衝突；又指菲方願本着誠意與中方加強對話，發揮好兩國海上問題溝通機制作用，共同尋求解決問題的辦法。

中國外交部發言人汪文斌昨日回應中菲關係，強調對於跟周邊鄰國存在的海上爭議，中方立場一貫而明確，沒任何變化。中方堅持通過對話、協商妥善管控爭議的立場不變，和菲方一道落實好雙方以往達成的諒解和共識的態度不變，跟包括菲律賓在內的東盟國家共同維護南海和平穩定的政策不變。

他指中方維護自身主權和正當權益的決心也不會變，希望菲方理智抉擇，遵循鄰里相處的有效之道，和中方一道妥善處理和管控好當前海上局勢。

日防空雷達系統 交付菲 另外，日本周三正式向菲律賓交付一套防空監測雷達系統，是日本2014年放寬武器貿易禁令以來，首次出口整套防禦系統。菲律賓防長特奧多羅到日本一個基地接收系統時表明，在中國在南海日益進犯之際，這套系統有助加強菲律賓的防衞力。

馬納羅