大陸予台12產品關稅減讓中止

指採取歧視性措施 違反合作框架協議 大陸昨日宣布，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定。國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止ECFA部分產品關稅減讓，下月1日起生效。台行政院回應稱，陸方做法不符國際規範，是典型經濟脅迫，透過貿易手段達到政治目的。

公告指出，下月起對原產於台灣的12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。相關產品包括丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠），以及其他初級形狀的烯烴聚合物。公告指，希望台方採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。

國台辦：民進黨變本加厲設障礙 大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，支持相關主管部門的措施，批評民進黨當局長期單方面對大量大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA關於逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘的條款，損害大陸相關產業和企業利益。她又斥民進黨上台後，不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，並堅持「台獨」立場，不承認九二共識，破壞兩岸協商的政治基礎，讓相關問題難以妥善解決。

她希望兩岸關係重回和平發展正確軌道，雙方可在九二共識基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。

台指陸方經濟脅迫 惟衝擊有限 台灣國發會主委龔明鑫昨日回應指，ECFA佔台灣整體出口低於4%，對經濟衝擊有限。台經濟部次長陳正祺表示，台方對陸方這波經濟脅迫跟政治操弄都有充分評估過，已跟業界充分討論，業界也了解趨勢與變化，未來將透過數碼化等4大策略強化業界，並會針對受影響業界加碼補助跟輔導。高雄市長陳其邁則認為，大陸意圖影響選舉的做法非常明顯。

大陸商務部今年4月對台灣展開貿易壁壘調查，上周五公布調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面影響。台方當時稱不接受調查結果，批評是干預台灣選舉，促陸方立即停止政治操作。本報綜合報道