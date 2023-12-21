中國浙江杭州市一名95後女子近日用黏土製作出玫瑰、草莓等花果擺設，成品栩栩如生、真假難分。網民大讚，隔着屏幕彷彿可聞到花香。張女士以一對巧手搓捏出每一根花蕊、花瓣和葉片，再仔細修飾細節和形態。她認為只要將花的細節做好，作品就會顯得十分逼真，對於自己將興趣變成事業感到滿足。