博物館畫作「常新」 修復師無名功臣

梵蒂岡博物館的8個專業單位之一、繪畫和木材修復實驗室共有36名修復師，他們負責照顧數千平方米的壁畫，包括西斯廷教堂的壁畫，以及約5,300幅裝框油畫和數十座木製雕像。為紀念實驗室成立100周年，修復師們近日分享自己的工作和感想。

美媒昨日報道，56歲的扎雷利（Alessandra Zarelli）曾幫助修復了文藝復興時期大師米高安哲羅的壁畫，還有意大利藝術家布雷夏（Moretto da Brescia）的油畫等。面對大師們的作品，她指自己在工作時必須保持超然的態度，並專注於修復畫框、消除濕度引起的變形及去除氧化清漆等。扎雷利只有在一天結束的時候抽空回顧和反思，才能享受如此接近奇妙傑作的感覺。

保持謙虛 對工作尊重 實驗室主任佩爾塞加蒂（Francesca Persegati）表示，因為曾經為作品修復的人員多是藝術家，並非通曉化學、物理和歷史的技術人員，遂要透過紫外線、紅外線和其他非侵入性測試，可以知道畫作是否曾被人有意或無意的破壞和修改，重新檢查畫作的情況。而作為一位現代修復師，保持謙虛和尊重對工作很重要，也要有科學背景來理解不同的繪畫材料。本報綜合報道