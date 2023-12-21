阻搬美軍基地 法院責令沖繩批許可

【本報綜合報道】日本沖繩美軍普天間基地搬遷司法爭議糾纏多年，沖繩縣政府拒絕批准地基鬆軟改良工程許可，阻撓日本中央政府在基地預定搬遷的名護市邊野古地區填海。福岡高等法院那霸分院昨日責令沖繩縣政府在3個工作天批准邊野古地基改良工程，否則日本中央政府有權代為執行。

那霸分院主審法官三浦隆志指出，考慮到普天間空軍基地對民眾生命和身體影響較大，拒絕批准邊野古地基改良工程許可將侵害公共利益。他強調完全理解沖繩縣民眾對工程感受，中央政府和縣政府應透過對話互相理解，從根本解決爭議。

否則中央政府有權代行 國土交通大臣齊藤鐵夫表明，沖繩縣知事玉城丹尼應在限期前批准許可。

沖繩縣政府可在一周時間向最高法院上訴，但在勝訴前不會停止日本中央政府代理執行的效力，代表中央已可以重啟邊野古工程。

日本防衞省已於本月5日與承包商簽署合約，計劃明年向邊野古引進材料設備和動工。地基改良工程計劃將7.1萬支樁打入海底，整個建設工程預計12年後完成，再供美軍基地搬遷。