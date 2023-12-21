美B1B轟炸機抵半島 與韓日聯合演習懾朝

【本報綜合報道】北韓周一向朝鮮半島東部海域發射一枚火星18型洲際彈道導彈，南韓聯合參謀本部昨日表示美國空軍戰略轟炸機B1B當日飛抵朝鮮半島，與南韓和日本進行三國聯合空中演習。

今次聯合空演在南韓濟州道以東的韓日防空識別區重疊區域進行，南韓空軍F15K戰機、美國空軍F16戰機、日本航空自衞隊F2戰機等參演。聯合參謀本部指，演習是回應針對北韓發射使用固體燃料的洲際彈道導彈，加強韓美日應對北韓核導威脅的能力，展現出共同應對的決心。韓美日三國將持續擴大安全合作，攜手面對來自北韓的威脅。

這是美國戰略轟炸機今年以來第13次飛臨朝鮮半島，也是美日韓今年第二次舉行聯合空中演習。

為了反制北韓試射洲際彈道導彈，B1B轟炸機曾於2月和3月飛抵朝鮮半島，今年8月亦到南韓參加韓美乙支自由護盾聯演。

朝官媒指衞星導彈可止戰 另外，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》昨日頭版刊文稱，北韓同時擁有軍事偵察衞星和洲際彈道導彈，擁有平息任何嚴重軍事和戰爭危機的最強力量。文章稱，火星18型洲際彈道導彈試射取得巨大成功，向全世界展現北韓的自尊、權威和力量。試射向敵對勢力展示北韓「超強硬報復意志」和「絕對性力量」，並把視野和打擊範圍均達萬里的「瞄準鏡」和「拳頭」握在手中。