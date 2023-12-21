捅死華裔女歌手 馬國男粉絲被捕

一直追求遭拒 事後載走遺體 馬來西亞巴生縣一名華裔駐場女歌手周一應約與一名男粉絲午餐後，遭對方連捅多刀致死。涉案男子之後駕車把女歌手遺體載往自家附近的後巷，但最終被捕。警方昨日表示，兇手主要殺人動機是吃醋。死者家屬希望民眾能夠提供相關短片，好讓死者能夠安息。

當地傳媒報道，26歲女死者許佳玲兩年前進行駐場歌唱表演，一名44歲男子因此成為她的粉絲。期間男子一直積極追求許佳玲，但後者在過程中一直婉拒。

女方將於明年結婚 至今年3月，許女與另一名男子劉宇揚交往，兩人在7月開始同居，並於計劃於明年成婚。

劉宇揚表示，曾聽許佳玲說過，兇手追求並糾纏她長達兩年仍不死心，她勉為其難答應見面。她在周一下午2時應男粉絲的邀約一同午餐。據現場閉路電視影像顯示，許佳玲與疑兇在餐廳內並無異樣，怎料用餐過後二人發生衝突。她離開餐廳後便遭男粉絲連捅8刀，傷及腹部及胸部等位置，關鍵一刀刺中心臟喪命，之後被對方搬上汽車擄走。

警方接報後派出多名警員搜捕男粉絲，終於周一下午找到男粉絲的汽車，並在車內發現許佳玲遺體。警方已援引刑法謀殺罪查辦此案，疑犯被延長扣留至下周一，一旦罪成最重或被判死刑。雪州副總警長莎茜卡拉披露，疑犯此前並沒有任何犯罪紀錄，警方事後為他驗尿，但結果呈陰性。

家屬盼供事發片段 有報道指，兇手被捕時自稱是「許佳玲男友」，更毫無悔意。劉宇揚表示從警方錄口供得知，男粉絲不但喪偶，甚至自稱是許女的男友，他在案發後企圖自殺。他懷疑男粉絲擄走受傷的許女時，她還有一線生機。有網傳消息指，疑犯借高利貸、花錢在許佳玲身上。對此，死者弟弟許偉祥指出，各界勿相信不實傳言，也不要揣測未經證實的消息，以停止對死者和家屬造成二次傷害，亦希望外界提供相關片段。本報綜合報道