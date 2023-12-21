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澳洲華裔 計劃外國干預罪成
澳洲《反外國干預法》首名華裔被告楊怡生，周二裁定準備或計劃外國干預行為罪成，成為2018年立法以來首宗定罪案件。一直否認控罪的楊怡生獲准保釋，須每天報到且不得離開維多利亞省。他將於明年2月接受判刑前聆訊，最高判處10年監禁。（綜合報道）
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